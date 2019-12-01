Detienen a exfuncionario de Colima por un fraude de más de 20 mdp

Detienen a exfuncionario de Colima por un fraude de más de 20 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 22:56:09
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Colima, Colima, a 17 de marzo de 2026.- La detención de un exfuncionario estatal por presuntos actos de corrupción fue confirmada por autoridades de Colima, quienes señalaron que el caso está relacionado con un fraude millonario en el sector inmobiliario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue aprehendido José de Jesús Sánchez Romo, quien se desempeñó como secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. La captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial, al ser señalado como probable responsable del delito de fraude por un monto de 20.5 millones de pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el exfuncionario, presuntamente en conjunto con otra persona, habría inducido a una víctima a invertir en la construcción de un fraccionamiento en el municipio de Manzanillo. Sin embargo, se asegura que ocultaron la situación legal del proyecto, lo que derivó en un perjuicio económico considerable para el inversionista.

Tras reunir los elementos de prueba, la autoridad ministerial logró identificar al imputado y obtener la orden de aprehensión correspondiente. Actualmente, el acusado ya fue presentado ante un juez, quien será el encargado de definir su situación jurídica en los próximos días.

La FGE aseveró que continuará actuando contra cualquier acto de impunidad, especialmente cuando se trate de exservidores públicos, y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan hecho uso indebido de sus funciones.

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