Sentencian a más de 32 años de prisión contra responsable de ataque armado contra policías de la GC

Sentencian a más de 32 años de prisión contra responsable de ataque armado contra policías de la GC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:47:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 32 años, 5 meses y 15 días de prisión contra Sergio “N”, al acreditar su participación en el ataque armado perpetrado contra elementos de la Guardia Civil (GC), en el que un policía murió.

Sobre el particular se informó que el 29 de febrero de 2024, elementos de la GC se encontraban de recorrido sobre la carretera Atécuaro-Acuitzio, cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas que viajaban en camionetas y que accionaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército en su contra.

Durante el ataque los uniformados repelieron la agresión; sin embargo, José Aureliano C., murió a consecuencia de la gravedad de las heridas.

En el sitio fue detenido Sergio “N”, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público que formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Una vez concluido el desahogo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y lo sentenció a 27 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio, así como 4 años, 11 meses y 15 días por el homicidio en grado de tentativa, dando un total de 32 años, 5 meses y 15 días de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativo sorpresa en el Cereso de Uruapan; sin reporte oficial de resultados
Sentencian a más de 32 años de prisión contra responsable de ataque armado contra policías de la GC
Tragedia en Celaya: fallece trabajador y seis más resultan intoxicados en tienda de telas
Se registra aparatosa volcadura en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán; hay un herido
Más información de la categoria
Envía Claudia Sheinbaum al Senado de la República la iniciativa del
Presidente de Finlandia avala apoyo militar europeo en Ormuz a cambio de respaldo de Estados Unidos a Ucrania
El crimen deja las “mulas” y entra a la guerra tecnológica: drones ya trafican, vigilan y atacan, advierte la ONU
Confirma PEMEX el fallecimiento de 5 personas, tras incendio en refinería Dos Bocas
Comentarios