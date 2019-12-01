Operativo sorpresa en el Cereso de Uruapan; sin reporte oficial de resultados

Operativo sorpresa en el Cereso de Uruapan; sin reporte oficial de resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:54:31
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Uruapan, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo sorpresa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de esta ciudad de Uruapan; los resultados del operativo no fueron dados a conocer.

Al reelecto se informó que fue cerca de las 21:00 horas de este martes que al rededor de un centenar de elementos del Ejército Mexicano y las guardias Nacional y Civil arribaron a las instalaciones del referido penal.

De inmediato llevaron a cabo una revisión en todas las áreas del centro.

Es de mencionar que no se ha dado a conocer los resultados del operativo.

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