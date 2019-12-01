Envía Claudia Sheinbaum al Senado de la República la iniciativa del

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este martes envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de ajustar la estructura y funcionamiento de diversos órganos de gobierno, así como la reducción del gasto público en materia electoral y la eliminación de privilegios dentro de las instituciones políticas.

Entre los principales planteamientos de la propuesta se encuentra la disminución del número de regidurías en los municipios, así como la implementación de un tope presupuestal para los congresos locales. Con estas medidas, el gobierno federal busca reducir costos y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en el ámbito político.

La iniciativa también contempla que consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como de tribunales y organismos electorales, no perciban salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal. Además, se plantea reforzar el derecho ciudadano para solicitar la revocación de mandato, como un mecanismo de participación y control democrático.

Al respecto, la mandataria subrayó la necesidad de continuar impulsando cambios que reduzcan el gasto en procesos electorales y en los partidos políticos. Aunque reconoció que anteriormente no prosperó una reforma constitucional en materia de representación plurinominal, aseguró que su administración mantendrá la insistencia en transformar el sistema político bajo criterios de austeridad y equidad.