Atentan contra la vida de director de portal de noticias en Oaxaca; se encuentra grave

Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 17 de marzo de 2026.- Un ataque armado contra un periodista en la región de la Costa de Oaxaca volvió a encender las alertas sobre la seguridad del gremio en la entidad. Óscar Merino Ruiz, director del portal OM Noticias, fue agredido a balazos la noche del lunes en el municipio de Pinotepa Nacional, donde radica.

De acuerdo con el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, el atentado ocurrió en la vía pública. Tras la agresión, el comunicador fue trasladado de emergencia a una clínica privada, donde recibe atención médica y su estado de salud se reporta como grave.

La organización advirtió que este hecho representa un ataque directo contra la labor informativa y refleja el entorno de riesgo al que se enfrentan periodistas en Oaxaca. En este sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se investigue el caso y se capture a los responsables.

Asimismo, exigieron a instancias estatales y federales implementar medidas de protección tanto para Merino Ruiz como para su familia, además de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en la entidad. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido.