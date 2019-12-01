Tragedia en CDMX: pipa iba a exceso de velocidad desata investigación.

CDMX, a 17 de septiembre del 2025. - La Fiscalía ha detallado que, al entrar en la curva del puente de la concordia, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha confirmado, según los informes periciales, que la pipa de gas LP que explotó hace una semana en la alcaldía Iztapalapa iba a exceso de velocidad; sin embargo, continuará con las investigaciones.

En conferencia de prensa para dar detalles sobre el incidente ocurrido el 9 de septiembre en el puente de La Concordia, en dicha demarcación, la fiscal Bertha María Alcalde Luján aclaró que el vehículo cargado de combustible venía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac para descargar.

Alcalde Luján explicó que el contenedor presentaba un golpe en su parte frontal izquierda, el mismo que generó una fisura de aproximadamente 40 centímetros de la cual se fugó el gas.

"El diámetro de expansión del gas previo a la explosión fue de 180 metros. Sabemos que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio. Es de destacar que la fractura se generó con un objeto rígido que pudiera ser una parte del camión o parte de los restos del muro de contención", mencionó.