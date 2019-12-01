Tractor sin frenos se estrella contra una vivienda en Álvaro Obregón, Michoacán; hay dos lesionados

Álvaro Obregón, Mich., a 10 de julio de 2026.- Un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este viernes dejó como saldo dos hombres lesionados y cuantiosos daños materiales, luego de que un tractor agrícola, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, se impactara contra una vivienda en el municipio de Álvaro Obregón.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Protección Civil Municipal, el incidente fue reportado a través del número de emergencias por habitantes de la zona, quienes alertaron que un tractor había perdido el control y terminó incrustándose contra un domicilio.

Paramédicos y rescatistas acudieron de inmediato al sitio para atender la emergencia. En el lugar localizaron a dos hombres con diversas lesiones, quienes aparentemente viajaban en la unidad y fueron proyectados debido a la fuerza del impacto. Tras recibir atención prehospitalaria, ambos fueron trasladados a un hospital para una valoración médica más especializada.

El percance dejó severos daños en el tractor, así como la destrucción de parte de la barda del inmueble afectado. Pese a la magnitud del choque, no hubo personas lesionadas dentro de la vivienda, lo que evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Posteriormente, el tractor fue retirado con apoyo de una grúa y enviado a un corralón, donde permanecerá a disposición de la autoridad competente mientras se llevan a cabo las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.