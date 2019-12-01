Hallan sin vida a mando policial arrastrado por el río Atoyac; suman cuatro víctimas por inundaciones en Santa Clara Ocoyucan, Puebla

Santa Clara Ocoyucan, Puebla, a 10 de julio de 2026.- Las labores de búsqueda concluyeron este viernes con el hallazgo del cuerpo de Agustín Malo Martínez, subdirector operativo de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, quien desapareció luego de que la patrulla que conducía fuera arrastrada por la corriente del río Atoyac durante las intensas lluvias del pasado miércoles.

Con la localización del mando policial, el saldo de este incidente aumentó a cuatro personas fallecidas. Las otras víctimas fueron identificadas como Claudia Bonilla Sánchez, de 54 años; Concepción Márquez Córdoba, de 45, y Silvia Gracida Cid, cuyos cuerpos fueron recuperados el jueves.

De acuerdo con los reportes, el comandante acudió a auxiliar a las tres mujeres, quienes habían quedado atrapadas por las inundaciones en calles de la colonia Humberto Vidal. Debido a que las vialidades estaban completamente cubiertas por el agua, las trasladó en la patrulla oficial 030 con la intención de llevarlas a un sitio seguro.

Sin embargo, durante el recorrido, la fuerza de la corriente del río Atoyac impactó la unidad y la arrastró río abajo. La patrulla fue localizada cerca de la avenida 11 Sur y el cauce del afluente, donde permanecían los cuerpos de las tres mujeres, mientras que el del policía no fue encontrado en ese momento.

Las labores de búsqueda continuaron con apoyo de drones, un helicóptero y recorridos terrestres realizados por personal de Protección Civil estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Bomberos del Estado, así como elementos de la Policía y Protección Civil Municipal de Ocoyucan. Fue hasta que disminuyó el nivel del agua cuando los rescatistas pudieron acceder al sitio y localizar el cuerpo del subdirector, aproximadamente a 100 metros del puente de la colonia Humberto Vidal.

La zona quedó bajo resguardo en espera de que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y ordenara el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.