Resultan afectadas varias viviendas en la colonia Loma Dorada de Morelia, Michoacán, tras la lluvia de este viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 19:14:39

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Unas 12 viviendas de la colonia Loma Dorada resultaron afectadas tras las lluvias que se registraron este viernes en la capital michoacana.

Hasta el referido lugar se apersonaron elementos de Protección Civil así como de la Policía Morelia.

Estos auxiliaron a decenas de familias que resultaron con inundaciones en sus viviendas.

Es de mencionar que principalmente en la zona poniente de la ciudad cayó una fuerte lluvia, lo que ocasionó inundaciones en varias calles y avenidas.