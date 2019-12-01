Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 08:43:26

Tenancingo, Estado de México, a 10 de julio 2026.- Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa en funciones de Tenancingo, Estado de México, fue vinculada a proceso por el delito de secuestro simulado.

En audiencia, la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJE) presentó los datos de prueba en contra de la edil morenista, relacionada con los hechos ocurridos la noche del 31 de mayo, cuando aparentemente fue privada de la libertad afuera de su domicilio.

No obstante, las investigaciones de las autoridades estatales indican que se trató de un montaje que habrían preparado la presidenta municipal, su esposo José Roberto “N” y su cuñado Cristian “N”, ambos prófugos de la justicia, con ayuda de tres personas más.

Según el Ministerio Público mexiquense, los sospechosos pretendían hacer creer que ocurrió un secuestro para pedir un rescate de 40 millones de pesos, con los cuales taparían un presunto desfalco que hay en el Ayuntamiento de Tenancingo.

Sin embargo, durante el proceso, la edil desistió, y así pudo recuperar la libertad.

Por su parte, Nápoles Pacheco rechazó la versión de la Fiscalía y aseguró que logró escapar de sus captores por su propia cuenta.

Igualmente negó que exista un desfalco en el Ayuntamiento y argumentó que se trata de una estrategia para desacreditarla políticamente por un subalterno de la Secretaría General de Gobierno, quien pretende sucederla en el cargo e impedir así que ella se pueda reelegir.