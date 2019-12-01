Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 08:35:28

Paracho, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Michoacán se ha convertido en referente nacional en materia de autogobiernos indígenas, pero es necesario consolidar los logros alcanzados, así lo expresó Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía.

Durante una asamblea informativa a la que asistieron habitantes y liderazgos de comunidades originarias, el morenista expuso la necesidad de modificar marcos jurídicos pendientes, para evitar que un cambio de gobierno federal o estatal pueda revertir los avances.

"Esta etapa que estamos viviendo tenemos que consolidarla bien. Tenemos que generar todos los procesos para que después no tengamos problemas, para que si llega una nueva autoridad estatal o federal no nos quieran dar revés, no nos quieran echar para atrás", señaló.

Torres Piña, de origen purépecha, recordó que participó en distintas etapas del proceso legal que permitió instaurar los autogobiernos en la entidad.

“Soy también originario de las comunidades indígenas y nos interesa que este proceso se siga consolidando", reiteró.

Mencionó que la reforma a la Ley Orgánica Municipal impulsada en 2021-2022, permitió que Michoacán pasara de 8 u 11 comunidades con autogobierno a aproximadamente 50 en la actualidad.

A esto se sumó la reforma constitucional local de principios de 2024, que reconoce a las comunidades originarias como ente jurídico dentro de la Constitución del Estado, y establece a los autogobiernos como un cuarto orden de gobierno —junto al federal, estatal y municipal—, lo que coloca a Michoacán entre las constituciones más avanzadas del país.

Meses después, en septiembre de 2024, la reforma constitucional federal impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum dio reconocimiento pluricultural a las comunidades indígenas y afromexicanas a nivel nacional, y de ahí derivó el FAESPIAM, fondo federal que por primera vez benefició directamente a comunidades autogobernadas.

El aspirante destacó el impacto positivo del autogobierno en el desarrollo comunitario, en comparativa con el modelo anterior en el que las comunidades dependían de la autorización de los cabildos municipales.

"Cuando muchos de ustedes nos invitaban a sus comunidades, cuando ya tenían un año de transitar en el autogobierno, veía con mucho gusto cómo han desarrollado su comunidad a partir del autogobierno, porque el recurso lo manejan ustedes, ustedes determinan en qué se ejerce el recurso, qué obras se hacen. Y me queda claro que eso va a ayudar mucho en el desarrollo de sus comunidades", compartió.

Pese a los logros, Torres Piña reconoció que persisten retos legales importantes: “Todavía hace falta modificar algunos cuerpos jurídicos para que la cuenta pública, por ejemplo, sea autorizada por el Congreso del Estado, porque en este momento no es autorizada… Hemos avanzado, pero necesitamos consolidar eso y hacer algunas otras modificaciones a otras leyes que nos hace falta", señaló.

Como parte de los avances alcanzados, Torres Piña destacó que Michoacán es la única entidad del país que reconoce a las rondas comunitarias, cuarichas y policía comunal en su Ley de Seguridad Pública, un reconocimiento jurídico que fue una exigencia de las propias comunidades de autogobierno.

A la asamblea convocada por Carlos Torres Piña asistieron representantes y consejeros comunales de al menos 30 localidades de la Meseta Purépecha.