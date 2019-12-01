Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 10:49:07

Houston, Texas, Estados Unidos, a 10 de julio 2026.- La congresista local demócrata, Silvya García reveló que Lorenzo Salgado, migrante mexicano ultimado en un operativo de captura en Houston, Texas, no era el objetivo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ni tampoco lo era su hermano.

La legisladora texana dijo a los medios Fox26 y KHOU 11 que, tras hablar con gente dentro de la agencia federal, le informaron que ellos buscaban a otro hombre, que tenía una orden administrativa pendiente, con el cual viajaban los Salgado Araujo.

Además, la política demócrata agregó que ninguno de los agentes del ICE involucrados en el incidente llevaba cámaras corporales.

Como respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Fox26 que "los agentes involucrados en el incidente de Houston no contaban con cámaras corporales debido a los cierres gubernamentales consecutivos” impulsados ​​por el partido opositor.

“El proceso de compra y distribución de cámaras corporales a todas nuestras oficinas de campo de ICE se vio interrumpido por los múltiples cierres gubernamentales del gobierno demócrata. Se han implementado cámaras corporales en más de la mitad de las oficinas de campo, y la otra mitad las recibirá en los próximos 60 días", añadió la dependencia en su declaración.