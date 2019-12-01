Fallecen dos personas en accidente vehicular en Paracho, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 19:03:58

Paracho, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó el choque entre un vehículo y un camión de carga, hechos registrados en la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, prensadas en un vehículo Ford.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos mismos que fueron enviados al Semefo para los efectos de ley.