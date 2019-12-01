Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:13:34

Zacapu, Mich., a 10 de julio de 2026.- El gobierno municipal de Zacapu sufrió este viernes uno de los golpes más severos de su historia reciente, luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieran al director y al subdirector de la Policía Municipal, señalados por su presunta participación en hechos relacionados con la emboscada en la que fueron asesinados cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen.

Los detenidos son Raúl N., director de Seguridad Pública de Zacapu, y José Antonio N., subdirector de la corporación, quienes fueron capturados mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas durante un operativo de la FGE y posteriormente trasladados a Morelia para quedar a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con la información disponible, las órdenes judiciales derivan de las investigaciones por la emboscada ocurrida el pasado 10 de junio en el paraje conocido como La Mojonera, sobre el camino a Nahuatzen, donde un grupo armado atacó a elementos de la Guardia Civil. El saldo fue de cinco policías estatales asesinados y cinco más lesionados, en uno de los ataques más graves contra fuerzas de seguridad registrados este año en Michoacán.

Un golpe político para la administración municipal

Las detenciones representan uno de los golpes más severos para la administración encabezada por la alcaldesa Mónica Estela Valdez Pulido, pues involucran a los dos principales responsables de la seguridad pública municipal.

El caso abre múltiples cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno, supervisión y evaluación aplicados dentro de la corporación policiaca de Zacapu. Aunque no existe información pública que vincule penalmente a la presidenta municipal con los hechos investigados, la captura de sus dos principales mandos coloca inevitablemente a su administración bajo un intenso escrutinio político y social.

Sin embargo, la crisis actual no surge de manera aislada.

Un antecedente que ya había encendido las alertas

La Policía Municipal de Zacapu ya había sido objeto de investigaciones federales desde febrero de 2025, cuando fuerzas de la Fiscalía General de la República detuvieron en ese municipio a Jesús Rivera Aguirre, alias "Don Chuy", también identificado como "La Gorda" o "La Hamburguesa", señalado como un importante operador criminal en la región.

Aquel operativo derivó en horas de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y suspensión de clases, convirtiéndose en uno de los episodios de violencia más relevantes registrados en Zacapu en los últimos años.

Tras esa captura, trascendió que la propia FGR abrió investigaciones contra elementos de la Policía Municipal, debido a la sospecha de que algunos agentes habrían alertado sobre la presencia de las fuerzas federales e incluso presuntamente entorpecido el operativo mediante el uso de patrullas y sirenas e incluso se les acusó de haber accionado sus armas contra los agentes federales. Aunque esas investigaciones nunca derivaron públicamente en responsabilidades penales conocidas, dejaron instalada una duda sobre la confiabilidad de la corporación.

Hoy, poco más de un año después, esa misma corporación vuelve a colocarse en el centro de una investigación de alto impacto, ahora con sus dos máximos mandos detenidos por un caso completamente distinto, pero igualmente relacionado con ataques contra fuerzas de seguridad.

Una administración bajo creciente presión

La coincidencia entre ambos episodios representa un fuerte desgaste político para el gobierno municipal.

La administración de Mónica Valdez había sostenido reiteradamente que Zacapu no enfrentaba una crisis de seguridad comparable con otras regiones de Michoacán. No obstante, la captura de un presunto jefe criminal en el municipio, las investigaciones federales sobre policías municipales, los operativos constantes del Ejército y la Guardia Nacional, y ahora la detención del director y subdirector de Seguridad Pública dibujan un panorama que contradice el discurso de normalidad sostenido por el Ayuntamiento.

Más allá de las responsabilidades penales individuales, el caso plantea interrogantes de fondo:

¿Qué mecanismos de control existían sobre la Policía Municipal? ¿Qué medidas implementó el Ayuntamiento después de que la FGR puso bajo investigación a elementos de esa corporación en 2025? ¿Hubo una depuración interna o simplemente se permitió que la estructura continuara operando sin cambios?

Hasta ahora, el gobierno municipal no ha explicado públicamente si los funcionarios hoy detenidos fueron objeto de evaluaciones extraordinarias tras aquellos primeros señalamientos.

Una emboscada que estremeció a Michoacán

El ataque del pasado 10 de junio provocó una amplia movilización de corporaciones estatales y federales. La agresión contra los elementos de la Guardia Civil evidenció el nivel de organización y capacidad de fuego del grupo responsable, además de encender las alertas sobre posibles filtraciones o actos de colaboración desde instituciones de seguridad.

Precisamente esa hipótesis es una de las que ahora busca esclarecer la Fiscalía General del Estado con la detención de los dos mandos municipales.

Se espera la imputación oficial

Hasta el cierre de esta edición, la FGE no había informado oficialmente los delitos específicos que serán imputados a Raúl N. y José Antonio N., ni si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación.

No obstante, el caso ya representa una profunda crisis institucional para el gobierno de Zacapu. Si las investigaciones confirman que altos mandos de la Policía Municipal utilizaron su posición para favorecer intereses criminales o para obstaculizar las acciones de las corporaciones estatales y federales, la administración de Mónica Valdez enfrentará no sólo un problema de seguridad pública, sino uno de credibilidad política.

Con dos de sus principales funcionarios de seguridad detenidos y una corporación que ya había sido señalada anteriormente por presuntas irregularidades durante un operativo federal, el Ayuntamiento de Zacapu enfrenta el mayor desafío de su administración y la Alcaldesa deberá responder a una pregunta que hoy domina el debate público: ¿cómo fue posible que una corporación bajo sospecha continuara operando hasta que la Fiscalía detuvo a sus principales mandos, quienes incluso habrían sido protegidos en el cargo por la alcaldesa?