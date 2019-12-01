Trabajadores de Pemex en Guanajuato está implicados en huachicol, revela FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 09:00:49

León, Guanajuato, a 3 de julio 2026.- Algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato operan con el crimen organizado en el estado para abrir tomas clandestinas en ductos de la empresa y robar hidrocarburo, afirmó el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala.

“También va el mensaje: ya traemos investigaciones de que hay personal de Pemex que participa en hacer tomas clandestinas”, advirtió el funcionario durante un evento oficial.

Vera Ayala mencionó lo anterior al ser cuestionado sobre cuatro gasolineras aseguradas en las ciudades de León y Guanajuato por presuntamente vender combustible hurtado.

En ese sentido, también explicó que, hasta el momento, los dueños de esos establecimientos no han acreditado la procedencia lícita de la gasolina y del diésel que expendían, ni han mostrado permisos de la Comisión Nacional de Energía.

Además, el delegado de la FGR mencionó que los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación mantienen un pleito dentro de la entidad para tomar el control del robo de combustible.