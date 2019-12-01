Jueza suspende audiencia de Gilda Lozoya; se queda en la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 07:15:14

Ciudad de México, a 3 de julio 2026.- La jueza federal, Nora Ileana García Peralta, suspendió la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión de Gilda Susana “N”, detenida por su presunta participación en el Caso Agronitrogenados.

Por lo anterior, la togada determinó que la imputada quedará bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe señalar que la juzgadora detuvo el proceso sin verificar la legalidad de la orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya Austin, quien está preso por el mismo caso, realizó actos con recursos de procedencia ilícita, como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano.

Además, la FGR indicó que durante cinco meses del 2012, la mujer recibió transferencias bancarias de millones de dólares por parte de Altos Hornos de México y transfirió una cantidad menor a varias personas.