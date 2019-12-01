Gobierno de Venezuela reporta 2 mil 595 muertos por los terremotos

Gobierno de Venezuela reporta 2 mil 595 muertos por los terremotos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 21:24:54
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Caracas, Venezuela, 2 de julio de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de víctimas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados hace nueve días se elevó a 2 mil 595 personas fallecidas y 12 mil 400 heridas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el día de los sismos colapsaron por completo 189 edificios, mientras que otros 855 inmuebles resultaron con diversos daños.

Rodríguez dio a conocer la actualización durante una rueda de prensa con medios locales e internacionales, donde defendió la respuesta del Gobierno al asegurar que la atención fue inmediata. Sin embargo, algunos sobrevivientes y testigos han señalado que permanecieron sin apoyo durante las primeras horas, hasta la llegada de ayuda internacional.

Asimismo, anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares en conjunto con el Fondo Monetario Internacional para atender las necesidades derivadas de la tragedia, entre ellas la construcción de nuevas viviendas en zonas consideradas seguras y fuera de áreas con riesgo sísmico.

“La reconstrucción no estará guiada por la improvisación, sino por la ciencia”, afirmó Rodríguez al inicio de su intervención.

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