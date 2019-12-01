Ultiman a mecánico en la colonia Jacinto López de Zamora, Michoacán

Ultiman a mecánico en la colonia Jacinto López de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:00:19
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Zamora, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- Un mecánico de motos perdió la vida en un nosocomio debido a las diversas lesiones que sufrió al ser atacado en un domicilio de la colonia Jacinto López.

De acuerdo a la información obtenida por este medio de comunicación se informó que al filo de las 12:30 horas de este jueves en el 911 reportaron un lesionado por disparos de arma de fuego en la calle Jacinto López a la altura del número 52.

De inmediato al lugar se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil quienes fueron notificados que el lesionado había sido trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

Los policías acordonaron el lugar ya que localizaron varios casquillos percutidos calibre 9mm, mientras otros uniformados acudieron al hospital Juan Pablo II donde ya se encontraba sin vida el afectado.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Rafael V., R., de 35 años de edad, vecino de la colonia Jacinto López, mismo que presentaba al menos 10 lesiones en su cuerpo.

De este hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado quienes ya investigan el caso, así mismo acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver y llevarlo al Semefo para los estudios correspondientes.

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