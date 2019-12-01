Más de mil 300 detenidos en Michoacán durante gobierno de Sheinbaum, expone Harfuch

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- En lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Michoacán han sido detenidas más de mil 300 personas por delitos de alto impacto, así lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México. Recalcó que la seguridad de Michoacán ha sido prioridad para este gobierno.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad recalcó que la estrategia contempla mayor presencia territorial, tareas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, en coordinación con autoridades estatales; enfatizó, hay protección directa a los sectores productivos, particularmente del aguacate, limón, embarcaciones, comerciantes, y empresarios.

Del 01 de octubre de 2024 y 15 de junio de 2026, se han detenido a mil 342 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado mil 398 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y seis mil 600 cargadores. Además, se han asegurado más de 35 toneladas de droga; Ejército y la Marina han destruido e inhabilitado 30 narcolaboratorios y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

“Estos resultados representan una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera a los grupos criminales que operan, lo que significa menos capacidad para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios o afectar la vida productiva de Michoacán”.

García Harfuch subrayó que en coordinación federación-estado se han realizado detenciones de operadores regionales, objetivos prioritarios y generadores de violencia relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, secuestro y agresiones que afectaban directamente a los sectores productivos de Michoacán.

Estos resultados no representan que las tareas de seguridad en Michoacán han concluido, sino más bien representan que se seguirá con el reforzamiento de labores para consolidar la pacificación, finalizó.