Autoridades llaman a evitar retos virales y excesos durante los festejos de la justa mundialista

Ciudad de México, a 2 de julio de 2026.- En el marco de las celebraciones por la justa mundialista, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) exhortaron a la población a disfrutar de los festejos con responsabilidad y evitar conductas de riesgo que puedan derivar en accidentes o hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que, durante las concentraciones masivas organizadas con motivo del torneo, se han detectado prácticas peligrosas impulsadas por la euforia colectiva y la difusión de retos en redes sociales. Entre ellas destacan lanzar personas al aire en la dinámica conocida como "Quiere volar", arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas, realizar peleas simuladas con trafitambos, escalar mobiliario urbano para grabar videos y provocar aglomeraciones mediante convocatorias improvisadas.

De acuerdo con la SSPC y la SSC CDMX, este tipo de acciones incrementa el riesgo de sufrir fracturas, traumatismos, lesiones permanentes e incluso perder la vida, especialmente cuando se combinan con el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, lo que reduce la capacidad para identificar peligros y reaccionar oportunamente.

Las dependencias también alertaron sobre los riesgos de aceptar bebidas de personas desconocidas, ya que podrían contener sustancias que provoquen desorientación, pérdida de memoria o disminución de la capacidad de reacción, situación que facilita la comisión de delitos como robos, agresiones, violencia sexual, extorsiones o privación ilegal de la libertad.

Con apoyo de la Unidad de la Policía Cibernética, las autoridades recomendaron no participar ni difundir retos virales, respetar las zonas habilitadas para los asistentes, evitar subir a estructuras no diseñadas para soportar personas y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

Asimismo, pidieron asistir a los eventos en compañía de familiares o amistades de confianza, moderar el consumo de alcohol, proteger los dispositivos móviles, compartir la ubicación con personas cercanas y utilizar únicamente medios de transporte seguros al término de las celebraciones.

También recordaron la importancia de supervisar a niñas, niños y adolescentes, orientarles sobre los riesgos de las tendencias virales y reportar de inmediato cualquier situación que represente un peligro para la integridad de los asistentes a través del número de emergencias 911 o con los cuerpos de seguridad desplegados en el lugar.

Finalmente, la SSPC y la SSC CDMX invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a denunciar ante la Policía Cibernética publicaciones que promuevan actos violentos o retos peligrosos, al reiterar que ninguna fotografía, video o desafío en redes sociales vale más que la seguridad y la vida de las personas.