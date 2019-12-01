No hay temor de visitar Michoacán, afirma Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- No hay temor de visitar Michoacán, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del desarrollo de su conferencia de prensa matutina “Conferencia del Pueblo” en la ciudad de Morelia.

Cuestionada por la prensa sobre por qué no ha visitado regiones como la tierra caliente o la ciudad de Uruapan, la mandataria mexicana recalcó que no hay ningún temor para acudir a este territorio, sino al contrario, es indispensable mantener presencia permanente, como lo ha habido ahora con el despliegue de las ferias del Bienestar que representan presencia de todas las dependencias federales en los diversos municipios de la entidad.

Explicó, personalmente no ha asistido a lugares como los antes mencionados por la complejidad que representan presencia visitar las diferentes regiones de todo el país. Sin embargo, enfatizó que tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, han estado presentes e incluso han sostenido reuniones con alcaldes de Michoacán.

En cuanto a la posibilidad de visitar Uruapan, Claudia Sheinbaum señaló que mantiene una coordinación plena, incluso de manera personal directamente, con la alcaldesa Grecia Quiroz, además de atender sus solicitudes de manera inmediata, por ejemplo, dijo, la federación construye un cuartel para la policía municipal, por petición de la presidenta municipal.

Recalcó que, por ejemplo, durante esta visita estará en el municipio autónomo de Cherán para realizar una revisión de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, pues, dijo, fue el primer compromiso que hizo para Michoacán.