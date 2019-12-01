Hermanos presuntos responsables de feminicidio en Ocampo, Michoacán, son aprehendidos

Zitácuaro, Michoacán, a 3 de julio 2026.- Los hermanos Daniel y Fidelmar “N”, quienes son señalados de su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, ocurrido en el municipio de Ocampo, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se desprende que el pasado 10 de marzo, la víctima se encontraba en un predio baldío ubicado en el lugar conocido como Manzana de Dolores, cuando llegaron los investigados junto con otras personas y accionaron un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte.

Tras reunir datos de prueba de la posible participación de Daniel y Fidelmar “N” en el feminicidio, el Ministerio Público solicitó ante el órgano jurisdiccional orden de aprehensión, misma que fue concedida.

Como resultado de las labores de investigación y seguimiento, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Daniel y Fidelmar “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.