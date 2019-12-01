Trabajador de telecomunicaciones, sufre descarga eléctrica en la carretera a Tlacote de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 18:53:29

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Un hombre, trabajador de una empresa de telecomunicaciones, presentó heridas graves, luego de una descarga eléctrica, que sufrio, cuando se encontraba trabajando en un poste, ubicado en la carretera a Tlacote y el acceso a la colonia Santa María Magdalena.

Fue en el acceso ubicado en la calle Hidalgo, en donde estaba trabajando la persona de entre 30 a 35 años de edad, sin embargo, accidentalmente, tocó los cables de media tensión, lo que derivó el incidente.

A la línea de emergencias 911, se reportó el incidente, rápidamente a la zona, se movilizaron los rescatistas, Bomberos, Protección Civil, así como paramédicos del CRUM.

Tras realizar maniobras de rescate, se estabilizó a la persona, para posteriormente, trasladarla a un hospital, en donde se reporta grave.