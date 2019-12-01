Se registra fuerte incendio en Uruapan, Michoacán; hay varias viviendas dañadas

Se registra fuerte incendio en Uruapan, Michoacán; hay varias viviendas dañadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 18:37:12
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Uruapan, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de varias viviendas humildes ubicadas en Anillo de Circunvalación de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados del incendio de varias casas en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes se abocaron en sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro, se determinó que este solo dejó daños materiales, sin víctimas que lamentar.

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