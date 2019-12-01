Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Como parte de las acciones permanentes de Sinergia entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó la toma de muestras biológicas para la obtención del perfil genético de servidoras y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, pertenecientes a Guardia Cívica, Guardia Vial y Policía Municipal, Policía Municipal y otras áreas operativas.

Esta jornada forma parte de los mecanismos de colaboración que se impulsan mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de herramientas científicas que contribuyen al desarrollo de las labores de investigación y procuración de justicia.

Las muestras obtenidas serán incorporadas al banco de perfiles genéticos de servidoras y servidores públicos, el cual constituye un instrumento técnico y científico destinado a fortalecer los procesos de identificación forense, facilitar la exclusión o corroboración de perfiles genéticos cuando así lo requieran las investigaciones y garantizar la trazabilidad de las intervenciones realizadas por personal operativo, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y protección de datos.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, continuará fortaleciendo las acciones en Sinergia con las instituciones, mediante el uso de herramientas científicas y tecnológicas que fortalezcan la investigación de los delitos y la procuración de justicia.