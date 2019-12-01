Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia

Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 19:24:56
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Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Como parte de las acciones permanentes de Sinergia entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó la toma de muestras biológicas para la obtención del perfil genético de servidoras y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, pertenecientes a Guardia Cívica, Guardia Vial y Policía Municipal, Policía Municipal y otras áreas operativas.

Esta jornada forma parte de los mecanismos de colaboración que se impulsan mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de herramientas científicas que contribuyen al desarrollo de las labores de investigación y procuración de justicia.

Las muestras obtenidas serán incorporadas al banco de perfiles genéticos de servidoras y servidores públicos, el cual constituye un instrumento técnico y científico destinado a fortalecer los procesos de identificación forense, facilitar la exclusión o corroboración de perfiles genéticos cuando así lo requieran las investigaciones y garantizar la trazabilidad de las intervenciones realizadas por personal operativo, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y protección de datos. 

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, continuará fortaleciendo las acciones en Sinergia con las instituciones, mediante el uso de herramientas científicas y tecnológicas que fortalezcan la investigación de los delitos y la procuración de justicia.

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