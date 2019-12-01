Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- El Planeo de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó ampliar el plazo para la publicación en el Periódico Oficial del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y las modificaciones de ellos, y las que se autoricen en el transcurso del año, pasando de tres a ocho días hábiles.

La propuesta presentada por los diputados Itzé Camacho Zapiain y Juan Carlos Barragán Vélez, fue dictaminada por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Deuda Pública y de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, mismas que consideraron viable reformar el artículo 33 de la Ley Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental de Michoacán.

Las y los legisladores coincidieron que la publicación del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y sus modificaciones en el Periódico Oficial del Estado, así como su remisión a la Auditoría Superior, son acciones esenciales para garantizar la fiscalización y el acceso a la información pública.

“En la práctica, los tres días establecidos, resultan insuficientes para que los ayuntamientos puedan cumplir con esta obligación de manera eficaz, especialmente en municipios con limitaciones administrativas, operativas o tecnológicas, lo que genera un grado de discriminación normativa entre los distintos municipios del Estado”, precisa el recién aprobado Decreto.

De igual forma, se modificó el plazo en el que deberá enviarse a la Auditoría, un ejemplar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación por la de establecer que, deberán de entregar la documentación impresa y digital a la Auditoría Superior de Michoacán, anexando el acuse del oficio de la solicitud de publicación al Periódico Oficial.

Lo anterior, toda vez que, aunque esté aprobado por sus órganos de gobierno, e Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, debe de estar debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán.