Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán

Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 19:09:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- El Planeo de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó ampliar el plazo para la publicación en el Periódico Oficial del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y las modificaciones de ellos, y las que se autoricen en el transcurso del año, pasando de tres a ocho días hábiles.

La propuesta presentada por los diputados Itzé Camacho Zapiain y Juan Carlos Barragán Vélez, fue dictaminada por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Deuda Pública y de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, mismas que consideraron viable reformar el artículo 33 de la Ley Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental de Michoacán.

Las y los legisladores coincidieron que la publicación del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las Plantillas de Personal, el Tabulador de Sueldos y sus modificaciones en el Periódico Oficial del Estado, así como su remisión a la Auditoría Superior, son acciones esenciales para garantizar la fiscalización y el acceso a la información pública.

“En la práctica, los tres días establecidos, resultan insuficientes para que los ayuntamientos puedan cumplir con esta obligación de manera eficaz, especialmente en municipios con limitaciones administrativas, operativas o tecnológicas, lo que genera un grado de discriminación normativa entre los distintos municipios del Estado”, precisa el recién aprobado Decreto.

De igual forma, se modificó el plazo en el que deberá enviarse a la Auditoría, un ejemplar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación por la de establecer que, deberán de entregar la documentación impresa y digital a la Auditoría Superior de Michoacán, anexando el acuse del oficio de la solicitud de publicación al Periódico Oficial.

Lo anterior, toda vez que, aunque esté aprobado por sus órganos de gobierno, e Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, debe de estar debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa
Aseguran cargamento de estupefacientes en el Aeropuerto de Cancún; venía oculto en maleta procedente de Colombia
Trabajador de telecomunicaciones, sufre descarga eléctrica en la carretera a Tlacote de la capital queretana
Se registra fuerte incendio en Uruapan, Michoacán; hay varias viviendas dañadas
Más información de la categoria
Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa
Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia
Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán
Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin
Comentarios