Aseguran cargamento de estupefacientes en el Aeropuerto de Cancún; venía oculto en maleta procedente de Colombia

Aseguran cargamento de estupefacientes en el Aeropuerto de Cancún; venía oculto en maleta procedente de Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 20:01:10
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Cancún, Quintana Roo, a 8 de julio de 2026.— Un cargamento de 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina fue detectado y asegurado por autoridades federales en el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que labores de inteligencia y análisis de riesgo permitieran identificar un equipaje con características sospechosas procedente de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de los operativos permanentes de vigilancia que se mantienen en uno de los principales puntos de entrada internacional al país.

Las autoridades detallaron que la maleta fue seleccionada para una inspección especializada tras ser detectada por los sistemas institucionales de gestión de riesgo. Durante la revisión, los agentes descubrieron un doble fondocuidadosamente acondicionado para ocultar varios paquetes que contenían clorhidrato de ketamina, una sustancia con uso médico pero también utilizada ilegalmente como droga recreativa.

El caso presentó un elemento adicional: la propietaria del equipaje no obtuvo autorización para ingresar al territorio mexicano por parte de la autoridad migratoria. Sin embargo, ello no impidió que el equipaje documentado fuera sometido a los protocolos de inspección aduanera, lo que finalmente permitió descubrir el narcótico antes de que pudiera ingresar al país.

Tras el hallazgo, tanto la droga como el equipaje fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron la carpeta de investigación para determinar la procedencia del cargamento, la posible red de tráfico involucrada y el destino final que tendría la sustancia en territorio nacional.

El aseguramiento forma parte de la estrategia de fortalecimiento de los controles en aeropuertos internacionales, donde las autoridades federales han incrementado el uso de inteligencia, análisis estratégico y perfiles de riesgo para detectar el tráfico de drogas, armas y otros productos ilícitos.

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