Trabaja SSP para liberar vialidades en Michoacán en las regiones Pátzcuaro, Zamora y La Piedad: Antonio Cruz Medina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:19:30
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Autoridades la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevan a cabo acciones para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos, así lo señaló el titular de la institución José Antonio Cruz Medina.

Estos hechos derivan de un operativo que se mantiene para detener a un objetivo prioritario; en respuesta se registraron los bloqueos en las regiones de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro donde varios civiles armados atravesaron vehículos particulares y de carga en distintos puntos carreteros para obstruir la circulación, y en otros casos incendiarlos.

Los agentes de la Guardia Civil se han desplegado para retirarlos y restablecer la circulación.

Al momento, en la carretera Morelia-Quiroga a la altura del municipio de Tzintzuntzan ya se reabrió la vialidad; en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán se trabaja para retirar las unidades que obstruyen las vías de comunicación.

