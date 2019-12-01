Estallido de violencia llega a Morelia y suman 10 municipios de Michoacán bajo bloqueos y enfrentamientos este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:11:17

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2025.— Un estallido de violencia paralizó este lunes amplias zonas del estado, dejando al menos 10 municipios afectados por enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos, situación que obligó a corporaciones estatales y federales a desplegar un operativo simultáneo por tierra y aire.

Salvador Escalante: operativo aéreo tras fuerte enfrentamiento

Desde primeras horas, habitantes de Salvador Escalante reportaron un intenso enfrentamiento en las inmediaciones del cerro de La Cantera, donde un helicóptero sobrevoló la zona para apoyar las acciones de seguridad en tierra. Hasta ahora no se han confirmado detenidos ni personas lesionadas.

Zamora – La Piedad y Ecuandureo: bloqueos e incendios en cadena

En el Bajío michoacano, la violencia escaló con la quema de un autobús de la línea Flecha Amarilla sobre la carretera Zamora–La Piedad, a la altura de Las Fuentes, Ecuandureo, hecho que detonó la activación del Código Rojo por parte del C5i.

Simultáneamente, en distintos puntos de Zamora, La Piedad, Vista Hermosa y nuevamente en Ecuandureo, se registraron bloqueos con vehículos incendiados por presuntos grupos armados, provocando el cierre total o parcial de varios tramos carreteros.

Tzintzuntzan – Pátzcuaro: sujetos armados y vehículo incendiado

En la región lacustre, una llamada al 9-1-1 alertó sobre una camioneta Chevrolet Equinox con sujetos armados circulando en el tramo Tzintzuntzan–Pátzcuaro, cerca de la comunidad de Sanabria, donde además se reportó otro vehículo incendiado.

Violencia alcanza Morelia: bloqueos en El Correo, Capula y accesos hacia Quiroga

La capital michoacana no quedó al margen de la jornada violenta. Diversos reportes ciudadanos alertaron sobre la presencia de gente armada en la comunidad de El Correo, perteneciente al municipio de Morelia, donde vehículos comenzaron a detenerse y regresar ante el riesgo.

También se registró un bloqueo en la desviación hacia Capula y advertencias de tránsito peligroso sobre la carretera Morelia–Quiroga, donde civiles denunciaron retenes realizados por sujetos armados.

Lagunillas se suma a la lista de zonas de riesgo

En el municipio de Lagunillas se reportaron presuntos bloqueos y presencia de grupos armados, ampliando el número de municipios impactados por la ola de violencia de este lunes.

Diez municipios afectados en una sola mañana

De acuerdo con reportes de emergencia, alertas ciudadanas y despliegues de seguridad, los municipios afectados hasta esta tarde son:

Morelia

Salvador Escalante

Ecuandureo

Zamora

La Piedad

Vista Hermosa

Tzintzuntzan

Pátzcuaro

Quiroga

Lagunillas

Las autoridades continúan evaluando daños, restableciendo la circulación en los tramos afectados y monitoreando posibles nuevos incidentes.