Pierde la vida un motociclista al derrapar en Paseo Central de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:53:48

San Juan del Río, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Un motociclista, perdió la vida, luego de perder el control y derrapar, cuando circulaba sobre Paseo Central en el municipio de San Juan del Río.

El aparente exceso de velocidad, fue lo que ocasionó que perdiera el control, chocará contra el muro de concreto y posteriormente derrapó, para finalmente perder la vida.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el incidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Fueron elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.