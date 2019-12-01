Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:53:00

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2025.— Por instrucción del fiscal general, Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció una serie de relevos y nuevos encargos en áreas clave de inteligencia, investigación y operación regional, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional frente a los retos de seguridad que enfrenta Michoacán.

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, Israel Vega Rodríguez fue designado como encargado de Despacho de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, uno de los brazos operativos más relevantes en la integración de información estratégica y análisis de estructuras delictivas.

En la estructura regional también se anunciaron movimientos. La fiscal Sandra Perales, quien se desempeñaba en labores ministeriales dentro de la institución, fue nombrada fiscal regional en Zitácuaro, demarcación que atraviesa una etapa crucial en materia de seguridad y donde se busca reforzar la coordinación interinstitucional.

Asimismo, el fiscal José Álvarez dejará su cargo en Uruapan para asumir la Fiscalía Regional de Jiquilpan, zona con presencia de delitos de alto impacto y donde su experiencia será fundamental para afianzar investigaciones y operativos.

Por su parte, el fiscal Alberto Padilla pasará de Jiquilpan a encabezar la Fiscalía Regional de Coalcomán, región que demanda atención específica debido al comportamiento delictivo y a la necesidad de consolidar avances en materia de procuración de justicia.

La FGE destacó que estos movimientos forman parte de un proceso de fortalecimiento institucional y tienen la finalidad de garantizar un desempeño más eficiente, con perfiles ajustados a las necesidades operativas de cada región.

La Fiscalía llamó a todo su personal a identificarse debidamente en el desempeño de sus funciones y a difundir la información correspondiente dentro de los canales oficiales internos, a fin de asegurar la correcta transición en cada región y área operativa.