Operativo federal para capturar a “El Camaleón” desata bloqueos en Michoacán; presunto delincuente fue arrestado en 2024 y dejado en libertad por un juez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:31:34

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- El estado de Michoacán amaneció este lunes en llamas luego de que se registraran al menos 10 bloqueos con vehículos incendiados en diversos tramos carreteros de la entidad.

Lo anterior tendría una razón y es que se habría desplegado un operativo federal en la búsqueda de lograr la captura de Ángel “N”, conocido como “El Camaleón”, lugarteniente de la organización delictiva Los Viagras.

Cabe destacar que el presunto sicario es acusado de ser el homicida de la comisaria regional en Pátzcuaro de la Guardia Civil, Cristal García Hurtado.

Además, es importante precisar que “El Camaleón” fue detenido y vinculado a proceso el mes de abril del año pasado (2024), no obstante, tan solo unas semanas después, fue dejado en libertad por un juez de lo penal, quien decretó la ilegal detención de ese objetivo criminal.