Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:40:45

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Un motociclista, resultó con heridas considerables, luego de un incidente que sufrió, en carriles laterales de Paseo de la República, a la altura de El Salitre.

Fue en dirección a San Luis Potosí, en donde el motociclista aparentemente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactandosé por alcance contra un auto.

Al impactarse, el motociclista salió proyectado, quedando a unos metros del vehículo, con heridas considerables, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los rescatistas.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil y paramédicos del CRUM, valoraron al motociclista, quien por las heridas que presentó, fue trasladado a un hospital, para continuar con la atención médica necesaria.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.