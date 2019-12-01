Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro

Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:40:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Un motociclista, resultó con heridas considerables, luego de un incidente que sufrió, en carriles laterales de Paseo de la República, a la altura de El Salitre.

Fue en dirección a San Luis Potosí, en donde el motociclista aparentemente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactandosé por alcance contra un auto.

Al impactarse, el motociclista salió proyectado, quedando a unos metros del vehículo, con heridas considerables, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los rescatistas.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil y paramédicos del CRUM, valoraron al motociclista, quien por las heridas que presentó, fue trasladado a un hospital, para continuar con la atención médica necesaria. 

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 
Pierde la vida un motociclista al derrapar en Paseo Central de San Juan del Río, Querétaro
Detenciones y aseguramientos marcan el fin de semana en Michoacán: En operativos conjuntos, 12 detenidos, explosivos, armas y vehículos asegurados
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Operativo federal para capturar a “El Camaleón” desata bloqueos en Michoacán; presunto delincuente fue arrestado en 2024 y dejado en libertad por un juez
Estallido de violencia llega a Morelia y suman 10 municipios de Michoacán bajo bloqueos y enfrentamientos este lunes
Se enfrentan fuerzas de seguridad con presuntos delincuentes en Santa Fe de la Laguna, Michoacán
Comentarios