Detenciones y aseguramientos marcan el fin de semana en Michoacán: En operativos conjuntos, 12 detenidos, explosivos, armas y vehículos asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:51:31

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2025.- Durante el fin de semana, corporaciones federales y estatales desplegaron una serie de operativos de seguridad en al menos diez municipios de Michoacán, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Las intervenciones derivaron en la detención de 12 personas, así como el aseguramiento de armamento, explosivos, vehículos, droga y equipo táctico.

En los despliegues participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado.

Los operativos se realizaron entre el 14 y el 16 de noviembre en los municipios de Apatzingán, Reyes de Salgado, Quiroga, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo, donde se aplicaron labores de vigilancia, patrullaje, aseguramientos y acciones de proximidad social.

Aseguramientos destacados

En Apatzingán, los agentes lograron la captura de dos personas y el decomiso de tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, 730 cartuchos, 15 cargadores, tres vehículos y equipo táctico.

En tanto, en Reyes de Salgado se aseguró una ametralladora, tres vehículos —dos de ellos con blindaje artesanal—, catorce cargadores y un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

De manera global, las autoridades contabilizaron el aseguramiento de ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 municiones, 29 cargadores, siete vehículos (dos con blindaje artesanal), tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y equipo táctico diverso.

Acciones de proximidad

Además de las intervenciones operativas, en Quiroga, Morelia y Tlalpujahua se realizaron recorridos a pie y visitas a establecimientos para fortalecer el acercamiento y comunicación con la ciudadanía.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.

Las instituciones participantes reiteraron que estas acciones buscan reforzar la seguridad, la legalidad y la tranquilidad de las familias michoacanas.