Se enfrentan fuerzas de seguridad con presuntos delincuentes en Santa Fe de la Laguna, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:11:11

Quiroga, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas del orden en la tenencia de Santa Fe de la Laguna en el municipio de Quiroga, Michoacán, han provocado alerta entre los habitantes, quienes permanecen resguardados ante el intercambio de metralla.

Hasta el momento no se ha confirmado si los hechos corresponden a un operativo federal ni si están relacionados con una posible reacción del crimen organizado tras la presunta detención de un líder delincuencial en la región.

Las detonaciones se han registrado en distintos puntos de la comunidad, generando preocupación entre la población y afectando la movilidad en los accesos principales.

Elementos de seguridad mantienen presencia en el área, mientras que se recomienda a la ciudadanía evitar la zona hasta nuevo aviso.