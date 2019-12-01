Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 16:30:05
Uruapan, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron sin vida a un individuo, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

