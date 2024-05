Denuncian en redes sociales irregularidades de la policía en Jiménez, Michoacán

Jiménez, Mich., a 11 de mayo de 2024.- Pobladores del municipio de Jiménez denunciaron en redes sociales una serie de irregularidades y delitos cometidos por policías en el municipio de Jiménez, Michoacán, que es encabezado por la alcaldesa María Muñoz Ledo Viveros, quien busca la reelección.

Luego de que la Agencia de Noticias Noventa Grados diera a conocer dos historias de primera mano, en las que el abuso policiaco es la constante, los pobladores compartieron en redes sociales sus propias experiencias.

Entre los comentarios, se detectan algunos factores en común, como el abuso de autoridad, incriminación y multas excesivas por las que no se dan recibos.

En una de las denuncias, un usuario de Facebook relató que “Yo también fui víctima de abuso de la policía de Villa Jiménez, que se identificaron como Policía del estado. En una ocasión pasaba por ese municipio ya que yo me dedico al comercio, y por una ocasión me pararon, me pidieron licencia -cuando ese no es su deber- (y) como les cuestioné ese detalle, se acercó uno (de los agentes) muy prepotente a quererme bajar a la fuerza, argumentando que me bajara si no quería tener problemas.

“Me bajaron casi a golpes y me patearon los pies, y para poderme dejar ir me quitaron 2,000 pesos. Pues uno con miedo tiene que dárselos. Pero sí es verdad, son muy agresivos, nada que ver hace (con) algunos años, (cuando) pasaba por el lugar y todos, en lugar de tratarte mal, te ayudaban”, dijo una de las tantas víctimas que hicieron su denuncia pública.

“Un día dejaron a un cuidadano como santo Cristo y todavía fue el médico y no documentó las lesiones en el acta, aún cuando se veian a simple vista; le tiraron un diente, un oído le sangró cerca de un mes, ademas de hinchazón, raspaduras moretones y golpes internos”, escribió otra usuarias de las redes.