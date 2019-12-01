Padre Goyo llama a observar elecciones del 27 por intereses del crimen organizado

Padre Goyo llama a observar elecciones del 27 por intereses del crimen organizado
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 19:27:38
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Morelia, Michoacán, a 29 de octubre del 2026.- Las elecciones del 2027 deberían ser observadas de manera minuciosa ante los intereses del crimen organizado por ganar territorio, consideró Gregorio López Jerónimo, popularmente conocido como Padre Goyo. Acusó que ahora los grupos delictivos buscan apoderarse de los territorios para poder entrar al ámbito político.

En entrevista con medios de comunicación, el líder social consideró que la próxima jornada electoral será la más coludida con los distintos carteles delictivos. De la misma manera, acusó que los grupos delincuenciales ahora son más bien sociales, pues, dijo, están inmiscuidos “en la policía, está en el gobierno, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, está en las alcaldías, en los regidores”, por lo que, agregó, la política se ha prostituido.

“Entonces, hay que tener mucho cuidado, INE, gobierno, yo diría hasta observadores internacionales, aunque no les guste, tenemos que invitar a visitantes internacionales de la ONU, de otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisen que efectivamente sí se cumpla la famosa y tan sobada soberanía nacional, que efectivamente sí tengamos soberanía”.

El padre Goyo consideró que sería mejor ser gobernados por personas comunes como comerciantes o quienes no tengan estudios, en lugar de que sean personas con licenciatura pero coludidos con el crimen organizado.

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