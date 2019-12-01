Gobierno revictimiza a quienes sufren la violencia en la tierra caliente michoacana, considera Padre Goyo

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre del 2026.- El gobierno ahora revictimiza a quienes sufren la violencia del crimen organizado en la región tierra caliente de Michoacán, consideró Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como Padre Goyo, pues actualmente más de 20 escuelas han dejado de impartir clases para albergar a las fuerzas armadas presentes en la zona.

En entrevista con Noventa Grados, el líder social señaló, solamente en el municipio de Apatzingán son 26 las escuelas primarias que los soldados habitan, mientras los menores tienen que tomar clases bajo los árboles. Consideró que si bien el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha traído algunos cambios, también debe poner atención en ámbitos como la protección del menor en lo escolar y cultural.

Los delincuentes buscan deteriorar el tejido social, por ello, es importante que se refuercen labores en temas de civismo y valores, declaró. Asimismo, señaló que hay personal castrense que podría impartir clases a los menores para que no deban abandonar las aulas y tomar clases bajo “los pinzanes”.

“Hay comunidades, como toda la franja del otro lado del río Grande, que están desplazados, siguen siendo desplazados a diario. ¿Por qué? Porque sigue siendo territorio en disputa de los cárteles. Hoy más que nunca y en vísperas de las elecciones, los cárteles están empoderándose de lugares para poder entrar al ámbito político”, dijo.

El padre Goyo apuntó que hay mínimo 13 municipios del estado donde las fuerzas armadas ingresan pero no pueden ejercer acciones, debido al asedio del crimen organizado, de manera que entran, pero solo realizan patrullajes. De la misma manera, acusó que continúan los homicidios y extorsiones, principalmente en los ámbitos del limón y el aguacate.