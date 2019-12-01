En menos de un mes, Fiscalía de Guanajuato enfrenta otro caso por presunta entrega equivocada de cuerpos

Guanajuato, Guanajuato, 16 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que inició una investigación tras los señalamientos de familiares de víctimas del accidente vial ocurrido el pasado 12 de marzo en la carretera Dolores Hidalgo–San Luis de la Paz, quienes denunciaron posibles irregularidades en la entrega de los cuerpos.

A través de un comunicado oficial, la dependencia señaló que, al tener conocimiento de la situación, se determinó abrir de oficio una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas durante el proceso realizado en el Servicio Médico Forense, donde se practicaron las necropsias correspondientes.

La Fiscalía precisó que las indagatorias se llevan a cabo en dos vertientes: administrativa y penal, con el objetivo de establecer con claridad si hubo responsabilidad por parte de servidores públicos que participaron en el procedimiento de identificación y entrega de los cuerpos.

Como parte de las medidas iniciales y con la finalidad de garantizar la transparencia de las investigaciones, la institución ordenó la separación inmediata de sus funciones de los funcionarios que intervinieron en el proceso, en tanto se desarrollan las diligencias correspondientes.

La dependencia estatal subrayó que no tolerará conductas que contravengan los protocolos establecidos, la legalidad o el trato digno que deben recibir las víctimas y sus familiares, por lo que cualquier irregularidad será investigada con rigor y sancionada conforme a la ley.

Asimismo, reiteró su compromiso con la verdad, la justicia y una actuación institucional responsable, asegurando que mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones y lo permitan los procesos legales.

Este caso ocurre a menos de un mes de que la propia Fiscalía reconociera otro error similar. El pasado 3 de marzo la institución confirmó que entregó a una familia equivocada el cuerpo de Francisco, quien había sido localizado sin vida el 3 de julio de 2025 a un costado de la carretera Uriangato–Valle de Santiago.

En ese caso, ocho meses después del hallazgo, pruebas de ADN confirmaron la verdadera identidad de la víctima, por lo que un juez ordenó la exhumación de los restos para que los familiares pudieran recuperarlos.

La Fiscalía explicó que la confusión ocurrió luego de que un hombre acudiera a las autoridades un día después del hallazgo del cadáver y asegurara reconocerlo como el de su hijo, basándose únicamente en características físicas observadas en imágenes. No obstante, posteriormente los análisis genéticos determinaron que se trataba de otra persona, lo que derivó en la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.