Aprehenden a presunta responsable del homicidio de su esposo en Hidalgo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:14:55

Hidalgo, Michoacán, a 16 de marzo 2026.- Como resultado de una acción operativa la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de Jocelyn “N”, presunta responsable del homicidio de su esposo en el municipio de Hidalgo.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 22 de septiembre de 2019, Ramiro M. se encontraba en su domicilio de la calle Capulín, colonia La Palma, donde fue golpeado por su pareja, Jocelyn “N” y otra persona, hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue localizado en un barranco situado al norte de la ciudad.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que dio inicio con las investigaciones. Una vez establecida la posible participación de Jocelyn “N” en el delito, fue obtenida una orden de aprehensión en su contra.

La presunta responsable fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial que deberá resolver su situación legal.