Aprehenden a presunta responsable del homicidio de su esposo en Hidalgo, Michoacán 

Aprehenden a presunta responsable del homicidio de su esposo en Hidalgo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:14:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hidalgo, Michoacán, a 16 de marzo 2026.- Como resultado de una acción operativa la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de Jocelyn “N”, presunta responsable del homicidio de su esposo en el municipio de Hidalgo. 

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 22 de septiembre de 2019, Ramiro M. se encontraba en su domicilio de la calle Capulín, colonia La Palma, donde fue golpeado por su pareja, Jocelyn “N” y otra persona, hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue localizado en un barranco situado al norte de la ciudad. 

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que dio inicio con las investigaciones. Una vez establecida la posible participación de Jocelyn “N” en el delito, fue obtenida una orden de aprehensión en su contra. 

La presunta responsable fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial que deberá resolver su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otro descarrilamiento de tren en México: unidad cargada de maíz se accidenta en Culiacán
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
En Purépero, Michoacán, SSP y Defensa recuperan vehículo blindado con reporte de robo
FGR investiga contaminación de escena tras operativo donde murió “El Mencho”
Más información de la categoria
Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
FGR investiga contaminación de escena tras operativo donde murió “El Mencho”
En menos de un mes, Fiscalía de Guanajuato enfrenta otro caso por presunta entrega equivocada de cuerpos
Comentarios