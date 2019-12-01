Mediante acuerdo reparatorio, víctima de fraude recibe más de 1.9 millones de pesos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:25:04

Morelia, Michoacán, 16 de marzo del 2026.- Mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, logró que una víctima de fraude genérico obtuviera la reparación integral del daño por un monto superior a 1.9 millones de pesos.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el 10 de abril de 2021 la víctima, Omar Xavier “N”, promovió un juicio ejecutivo mercantil para el cobro de un pagaré por 1 millón 500 mil pesos.

Durante la diligencia correspondiente se señalaron dos inmuebles propiedad del deudor, mismos que quedaron legalmente embargados dentro del procedimiento judicial.

Posteriormente, mediante sentencia, Francisco Fernando “G” fue condenado al pago de 1 millón 830 mil pesos; sin embargo, pese a que los bienes permanecían bajo embargo judicial, el imputado dispuso de ellos de manera indebida, al vender uno de los inmuebles y gravar el otro, obteniendo con ello un beneficio económico ilícito.

Ante estos hechos, las partes celebraron un acuerdo reparatorio, mediante el cual el imputado realizó el pago total de 1 millón 830 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de 100 mil pesos adicionales por honorarios, acuerdo que fue validado por un Juez de Control.