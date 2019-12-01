Harfuch se reúne con director de la DEA en Washington para reforzar cooperación contra el crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:20:48

Washington, Estados Unidos, 16 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que viajó a Washington D. C. en representación del Gabinete de Seguridad de México para sostener un encuentro con el director de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terrance Cole.

Durante la reunión se dialogó sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano y reducir los niveles de violencia mediante detenciones relevantes.

García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal para enfrentar a los grupos criminales y mejorar la coordinación internacional.

El funcionario destacó que, siguiendo la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se continuará fortaleciendo la colaboración con autoridades internacionales en materia de seguridad.