Adolescente presunto responsable de violación en agravio de sus primos, es vinculado a proceso

Adolescente presunto responsable de violación en agravio de sus primos, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:26:15
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Morelia, Michoacán, a 16 de marzo 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra un adolescente presunto responsable de violación en agravio de sus primos, ocurrido en Huiramba. 

Sobre el particular se informó que con base en datos de prueba recabados en las investigaciones, se logró establecer que desde marzo de 2019 y hasta abril de 2025, el adolescente habría atacado sexualmente a dos de sus primos en el municipio de Huiramba. 

De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que presentó al menor ante el Juez de Control mediante citación. 

En la audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, le impuso internamiento preventivo como medida cautelar y fijó un mes para el cierre de las investigaciones.

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