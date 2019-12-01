Torres Piña resalta coordinación entre estado y federación en todas las regiones de Michoacán para preservar la paz

Torres Piña resalta coordinación entre estado y federación en todas las regiones de Michoacán para preservar la paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 09:57:55
Apatzingán, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, resaltó la coordinación existente entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo acciones conjuntas y preservar la paz en la entidad.

Acompañado del secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina y altos mandos militares, el fiscal visitó el municipio de Apatzingán, donde se llevaron a cabo mesas de trabajo para garantizar la seguridad en la región así como en el estado.

Las acciones llevadas a cabo forman parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, en la búsqueda de devolverle al pueblo michoacano certezas en el combate a la inseguridad.

En dicho plan, es de suma importancia la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con su titular Carlos Torres Piña y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bajo el mando de Antonio Cruz, dos instituciones que se han renovado en los últimos meses, así como la coordinación con autoridades federales.

