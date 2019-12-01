Quitan la vida a custodio durante asalto en la colonia Roma de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 21:59:36

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.- El custodio de una empresa de valores, fue privado de la vida en las escaleras de acceso a un edificio que se ubica en la calle Aguascalientes, de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según las primeras indagatorias, el custodio estaba realizando un recorrido de recuperación y entrega de dinero junto a dos compañeros más, cuando se bajó de la camioneta en la que se trasladaban, y al ingresar al sitio, de le acercaron tres hombres.

Los sujetos lo despojaron de los paquetes de dinero, además de que le quitaron su arma, que fue con la que le propiciaron un disparo en la cabeza y posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el hecho, la zona fue acordonada y acudieron elementos del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, indicó que se está dando seguimiento a los tripulantes de dos motocicletas, quienes son los presuntos responsables.