Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 21:29:26
Apaseo el Grande, Guanajuato, a 27 de noviembre de 2025.- Un accidente tipo carambola se registró sobre la autopista Salamanca -Quéretaro, en el que se vieron involucrados tres vehículos, resultando al menos cuatro personas heridas, entre ellas dos elementos de la Guardia Nacional.

Fue poco después de las 19:00 horas de este jueves que reportaron el percance a la altura del Parque Amistad perteneciente a Apaseo el Grande.

Socorristas se desplazaron con dirección hacia Querétaro, donde localizaron al menos tres vehículos impactados. 

Al inspeccionar brindaron primeros auxilios a los afectados, quienes al ser estabilizados fueron trasladados a un centro médico a la ciudad de Celaya.

Aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, se espera que en próximas horas informen oficialmente lo ocurrido ya que trascendió una segunda versión en la que señalan que los uniformados se dirigían al reporte de otro accidente cuando se suscitaron los hechos.

