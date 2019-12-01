Asegura Trump que la inmigración es la principal causa de disfunción social en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:15:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cargó contra la inmigración a la que considera “la principal causa de disfunción social del país”.

“Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.)”, aseguró el líder republicano en redes sociales.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, con motivo del Día de Acción de Gracias, en el que culpó a los estadounidenses “‘Políticamente Correctos’ y simplemente ESTÚPIDOS en materia de inmigración”.

El jefe de Estado deseó un feliz día a todos “nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan generosos al permitir que nuestro país sea dividido, desorganizado, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado, junto con otros países insensatos del mundo, por ser ‘Políticamente Correctos’ y simplemente ESTÚPIDOS en materia de inmigración”.

“La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga”, aseguró el presidente Trump.