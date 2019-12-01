Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán

Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 22:19:33
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Un joven, el cual conducía una cuatrimoto, perdió la vida después de derrapar cuando circulaba por el Periférico Paseo de la República, a unos cuantos metros de la tienda Costco, en la capital michoacana.

La víctima mortal fue identificada como Alfredo R., de 33 años, quien viajaba en una cuatrimoto color naranja de la marca Kawasaki.

Los hechos se registraron cuando el joven se trasladaba en dirección a la salida a Pátzcuaro, y en un momento determinado perdió el control de la unidad, lo que ocasionara que se derrapara y se volteara quedando sobre el carril central de la referida vialidad.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, así como de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, después de que se realizara el reporte al número de emergencias.

A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Alfredo falleció a causa de las lesiones que presentaba, por lo que la zona fue asegurada mientras llegaba el personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense y la cuatrimoto fue trasladada en grúa al corralón oficial.

