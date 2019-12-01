Lluvias vuelven a dejar afectaciones en municipios de Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:34:24

Huejutla, Hidalgo, 28 de noviembre del 2025.- El estado de Hidalgo volvió a sufrir afectaciones por las interminables lluvias registradas desde el miércoles 26 de noviembre hasta la fecha.

Un derrumbe de tierra y rocas dejó incomunicada la carretera Chapulhuacán-Pisaflores, al bloquear el paso de los vehículos.

En el municipio de San Felipe Orizatlán, una tromba provocó que aumentara de manera significativa el nivel del río que se ubica en la comunidad de Tultitlán, situación por la cual los habitantes se mantienen alertas a recomendación de Protección Civil, con especial énfasis a quienes viven en las orillas del cauce.

Asimismo, de manera intermitente, en el mismo municipio se han registrado interrupciones de energía eléctrica y acceso a la telefonía móvil, situación que se replicó en Jaltocán.

Las precipitaciones también causaron afectaciones en tramos carreteros de los municipios de la sierra Otomí-Tepehua; los principales fueron San Bartolo Tutotepec, Huehuetla y Tenango de Doria, entidades que ya sufrieron con las lluvias extraordinarias de octubre.



